У Будапешті - мітинг проти пропаганди Орбана з проукраїнськими гаслами

У Будапешті в п'ятницю ввечері кілька сотень людей вийшли на демонстрацію проти розповсюдження пропаганди у підконтрольних уряду Віктора Орбана ЗМІ.

Про це повідомляє портал 444.hu, повідомляє "Європейська правда".

Акцію ініціював опозиційний депутат парламенту Акос Хадхазі.

"Хай живе угорська свобода! Слава Україні!" - привітав присутніх Хадхазі, який на початку демонстрації закликав до хвилини мовчання з нагоди річниці придушення революції 1956 року.

Згодом виступив історик Кріштіан Унгварі, який заявив, що громадське телебачення бреше про російсько-українську війну, а його очільники є не лише пропагандистами, а й прихильниками російської агресії, "військовими злочинцями другої руки".

Хадхазі також заявив про необхідність проведення "гібридної революції" проти гібридного режиму.

"Якщо пропагандистська преса замовчує протести, їх слід організувати так, щоб проблеми стали очевидними для всіх. Саме в цьому суть страйків, саме в цьому суть громадянської непокори, і саме в цьому суть демонстрацій, які блокують рух транспорту", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що у Брюсселі планується відкриття аналітичного центру, який фінансується прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Центр планує "надати альтернативу" "поляризованому культурному ландшафту Європи", за словами одного з його засновників.

Як відомо, угорська влада послідовно виступає за припинення санкцій ЄС проти Росії, стверджуючи, що вони не працюють і лише шкодять угорцям.

Нещодавно Орбан заявив, що підтримка Європейським Союзом України шляхом санкцій і військової допомоги збільшує ризик поширення війни на територію блоку.

В МЗС України на це зауважили: якщо ЄС припинить санкційний тиск на Росію та військову допомогу Україні, то російські танки можуть опинитися в Будапешті швидше, ніж хтось із угорського уряду зможе додзвонитися в Москву.

Про позицію Угорщини і про те, як вона помиляється не вперше, читайте в публікації: Угорщина обирає сторону зла. Знову, як у 1939 році.