В Будапеште в пятницу вечером несколько сотен людей вышли на демонстрацию против подконтрольных правительству Виктора Орбана СМИ.

Об этом сообщает портал 444.hu, сообщает "Европейская правда".

Акцию инициировал оппозиционный депутат парламента Акос Хадхази.

"Да здравствует венгерская свобода! Слава Украине!" - приветствовал собравшихся Хадхази, который в начале демонстрации призвал к минуте молчания по случаю годовщины подавления революции 1956 года.

Далее выступил историк Криштиан Унгвари, который заявил, что общественное телевидение лжет о российско-украинской войне, а его руководители являются не только пропагандистами, но и сторонниками российской агрессии, "военными преступниками второй руки".

Хадхази также заявил о необходимости проведения "гибридной революции" против гибридного режима.

"Если пропагандистская пресса замалчивает протесты, их следует организовать так, чтобы проблемы стали очевидными для всех. Именно в этом суть забастовок, именно в этом суть гражданского неповиновения, и именно в этом суть демонстраций, блокирующих движение транспорта", - сказал он.

Как известно, венгерские власти последовательно выступают за прекращение санкций ЕС против России, утверждая, что они не работают и только вредят венграм.

Недавно Орбан заявил, что поддержка Европейским Союзом Украины путем санкций и военной помощи увеличивает риск распространения войны на территорию блока.

В МИД Украины на это заметили: если ЕС прекратит санкционное давление на Россию и военную помощь Украине, то российские танки могут оказаться в Будапеште быстрее, чем кто-то из венгерского правительства сможет дозвониться в Москву.

О позиции Венгрии и о том, как она ошибается не впервые, читайте в публикации: Венгрия выбирает сторону зла. Опять, как в 1939 году.