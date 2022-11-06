Віцеспікерку Сейму Польщі не пустили до ув’язненого Саакашвілі й засновника опозиційного телеканалу

Віцеспікерці Сейму Польщі Малгожаті Гошевській під час її візиту до Грузії не дозволили зустрітися з ув’язненим експрезидентом Михеїлом Саакашвілі та засновником опозиційного телеканалу "Мтаварі Архі".

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

"Мені не дали можливості побачити, у якому вони стані. Сам факт того, що колишній президент країни та директор одного з найбільших опозиційних телеканалів перебувають за гратами, говорить не на користь цієї країни", - заявила Гошевська.

За її словами, це вже друга відмова у зустрічі з ними під час її приїзду до Грузії.

Гошевська зазначила, що раніше під час поїздок до Грузії неодноразово відвідувала осіб, що перебувають у місцях позбавлення волі, але цього разу отримала відмову, обгрунтовану тим, що вона не є їхньою родичкою і не депутатка парламенту Грузії.

Як відомо, експрезидент Грузії і громадянин України Міхеїл Саакашвілі перебуває за ґратами з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року.

Адвокати наполягають, що внаслідок голодування та неналежного поводження з Саакашвілі у нього розвинулися серйозні захворювання і йому необхідне лікування за кордоном. Наскільки відомо, з травня він перебуває в лікарні у Тбілісі, куди його перевели з СІЗО в Руставі.