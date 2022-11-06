Вице-спикера Сейма Польши не пустили к заключенному Саакашвили

Вице-спикеру Сейма Польши Малгожате Гошевской во время ее визита в Грузию не разрешили встретиться с заключенным экс-президентом Михеилом Саакашвили и основателем оппозиционного телеканала "Мтавари Архи" Никой Гварамия.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

"Мне не дали возможности увидеть, в каком они состоянии. Сам факт того, что бывший президент страны и директор одного из крупнейших оппозиционных телеканалов находятся в заключении, говорит не в пользу этой страны", - заявила Гошевская.

По ее словам, это уже второй отказ во встрече с ними во время ее приезда в Грузию.

Гошевская отметила, что ранее во время поездок в Грузию неоднократно посещала лиц, находящихся в местах лишения свободы, но в этот раз получила отказ, обоснованный тем, что она не является их родственницей и не депутат парламента Грузии.

Как известно, экс-президент Грузии и гражданин Украины Михеил Саакашвили находится в заключении со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года.

Адвокаты настаивают, что в результате голодовки и ненадлежащего обращения с Саакашвили у него развились серьезные заболевания и ему необходимо лечение за рубежом. Насколько известно, с мая он находится в больнице в Тбилиси, куда его перевели из СИЗО в Рустави.