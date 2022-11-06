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Глава МЗС Чехії висловився за спецтрибунал над вищим керівництвом РФ за воєнні злочини в Україні

Неділя, 6 листопада 2022, 14:54

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський висловився за створення спецтрибуналу над вищим керівництвом Росії за воєнні злочини, скоєні в Україні.

Про це він заявив у своєму Twitter, пише "Європейська правда". 

"Чехія - серед країн, які виступають за створення спеціального трибуналу для суду над вищим політичним керівництвом Росії за злочини в Україні. Будь-які політичні лідери держави мають нести відповідальність за розв’язання війни. Зараз не час говорити про мир. Росія розуміє тільки силу… Якщо ми хочемо безпеки - мають діяти правила, і ми маємо забезпечувати їхнє виконання на міжнародному рівні", - заявив Ян Ліпавський.

Він додав, що не міг би уявити себе в уряді, який би не підтримував Україну. 

Нагадаємо, минулого тижня в Україну приїздила делегація уряду Чехії на чолі з прем’єром Петром Фіалою. У межах цього візиту глава чеського уряду й президент України підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України.

У п'ятницю стало відомо, що в рамках нового пакету допомоги Україні США та Нідерланди разом оплатять відновлення танків Т-72, які перебувають на зберіганні у Чехії. Раніше чехи зібрали понад мільйон євро на купівлю для України модернізованого танка Т-72, який назвали на честь першого президента Чехословаччини.



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Війна з РФ Чехія

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