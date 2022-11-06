Глава МЗС Чехії висловився за спецтрибунал над вищим керівництвом РФ за воєнні злочини в Україні

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський висловився за створення спецтрибуналу над вищим керівництвом Росії за воєнні злочини, скоєні в Україні.

Про це він заявив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Чехія - серед країн, які виступають за створення спеціального трибуналу для суду над вищим політичним керівництвом Росії за злочини в Україні. Будь-які політичні лідери держави мають нести відповідальність за розв’язання війни. Зараз не час говорити про мир. Росія розуміє тільки силу… Якщо ми хочемо безпеки - мають діяти правила, і ми маємо забезпечувати їхнє виконання на міжнародному рівні", - заявив Ян Ліпавський.

Nemůžeme se bavit o míru. Rusko rozumí pouze síle. Neumím si představit, že bych byl členem vlády, která nepodporuje Ukrajinu. Je třeba tvrdý postoj. Pokud chceme bezpečí, tak musí platit pravidla, která musíme prosazovat na mezinárodní úrovni. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) November 6, 2022

Він додав, що не міг би уявити себе в уряді, який би не підтримував Україну.

Нагадаємо, минулого тижня в Україну приїздила делегація уряду Чехії на чолі з прем’єром Петром Фіалою. У межах цього візиту глава чеського уряду й президент України підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України.

У п'ятницю стало відомо, що в рамках нового пакету допомоги Україні США та Нідерланди разом оплатять відновлення танків Т-72, які перебувають на зберіганні у Чехії. Раніше чехи зібрали понад мільйон євро на купівлю для України модернізованого танка Т-72, який назвали на честь першого президента Чехословаччини.





