Глава МИД Чехии высказался за спецтрибунал над руководством РФ за военные преступления в Украине

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский высказался за создание спецтрибунала над высшим руководством России за военные преступления, совершенные в Украине.

Об этом он заявил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Чехия - среди стран, которые выступают за создание специального трибунала для суда над высшим политическим руководством России за преступления в Украине. Любые политические лидеры государства должны нести ответственность за развязывание войны. Сейчас не время говорить о мире. Россия понимает только силу... Если мы хотим безопасности - должны действовать правила, и мы должны обеспечивать их выполнение на международном уровне", - заявил Ян Липавский.

Он добавил, что не мог бы представить себя в правительстве, которое бы не поддерживало Украину.

Напомним, на прошлой неделе в Украину приезжала делегация правительства Чехии во главе с премьером Петром Фиалой. В рамках этого визита глава чешского правительства и президент Украины подписали Совместную декларацию о евроатлантической перспективе Украины.

В пятницу стало известно, что в рамках нового пакета помощи Украине США и Нидерланды вместе оплатят восстановление танков Т-72, которые находятся на хранении в Чехии. Ранее чехи собрали более 1 млн евро на покупку для Украины модернизированного танка Т-72, который назвали в честь первого президента Чехословакии.