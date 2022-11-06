Угорщина відповіла на заяву Путіна про нібито її територіальні претензії до України

У Міністерстві закордонних справ Угорщини закликали президента РФ Владіміра Путіна до припинення вогню замість заяв, що поглиблюють конфлікт.

Про це пише Index, повідомляє "Європейська правда".

"Ми не вважаємо правильними заяви, що поглиблюють військовий конфлікт. Замість подібних заяв необхідне негайне припинення вогню і мирні переговори", - заявили в МЗС у відповідь на заяву Путіна про те, що Польща, Румунія та Угорщина також можуть мати територіальні претензії до України.

Керівництво інших згаданих країн швидко відреагувало на цю заяву: Румунія дала зрозуміти, що не має жодних претензій, а Польща звинуватила Путіна в поширенні дезінформації.

Уряд Угорщини ніяк не відреагував на заяву Путіна, але в неділю журналістам вдалося отримати коментар МЗС.

Нагадаємо, у Будапешті в п'ятницю ввечері кілька сотень людей вийшли на демонстрацію проти розповсюдження пропаганди у підконтрольних уряду Віктора Орбана ЗМІ.