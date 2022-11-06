Венгрия ответила на заявление Путина о якобы ее территориальных претензиях к Украине

В Министерстве иностранных дел Венгрии призвали президент РФ Владимира Путина к прекращению огня вместо заявлений, углубляющих конфликт.

Об этом пишет Index, сообщает "Европейская правда".

"Мы не считаем правильными заявления, углубляющие военный конфликт. Вместо подобных заявлений необходимо немедленное прекращение огня и мирные переговоры", - заявили в МИДе в ответ на заявление Путина о том, что Польша, Румыния и Венгрия также могут иметь территориальные претензии к Украине.

Руководство других упомянутых стран быстро отреагировало на это заявление: Румыния дала понять, что у нее нет никаких претензий, а Польша обвинила Путина в распространении дезинформации.

Правительство Венгрии никак не отреагировало на заявление Путина, но в воскресенье журналистам удалось получить комментарий МИДа.

Напомним, в Будапеште вечером несколько сотен людей вышли на демонстрацию против подконтрольных правительству Виктора Орбана СМИ.