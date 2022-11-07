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США відповіли Пригожину: не дозволимо втручатися в наші вибори

Понеділок, 7 листопада 2022, 22:10

Сполучені Штати готові запровадити санкції проти будь-якого суб’єкта, який намагатиметься втрутитися у виборчий процес, заявив речник Державного департаменту Нед Прайс на тлі твердження "кухаря Путіна" Євгенія Пригожина.

Про це Прайс сказав на брифінгу в понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи фактичне зізнання Пригожина у втручанні у виборчий процес у США, речник Держдепу назвав його "виявом безкарності, якою при Путіні й у Кремлі користуються корупціонери".

"Нам усім відомо, особливо зараз, що вільні й чесні вибори є наріжним каменем американського суспільства й американської демократії. Ми не дозволимо втручання в наші вибори незалежно від того, звідки воно відбуватиметься. Ми це засвідчили не лише словами, а й діями", – наголосив він.

Прайс нагадав, що США ще у 2018 році запровадили санкції проти Пригожина та його Агентства інтернет-досліджень, а у 2021-му – проти самої Росії. Також через втручання у вибори санкції були накладені на Іран.

Нагадаємо, Євгеній Пригожин – російський олігарх, відомий як власник групи компаній "Конкорд". Компанії відомі як переможці тендерів на забезпечення харчування державних і військових структур Росії, через що Пригожин отримав неформальне прізвисько "кухар Путіна". "Конкорд" фінансувала діяльність "Агентства інтернет-досліджень".

Пригожин також вважається менеджером і фінансистом ПВК "Вагнера", яка проводить або проводила небезпечні і дестабілізуючі операції в зарубіжних країнах, таких як Україна, Сирія, Судан, Лівія і Мозамбік. Відомі факти участі "вагнерівців" у нинішній повномасштабній війні Росії в Україні.

Нагадаємо, в лютому 2018 року Федеральний окружний суд США в Вашингтоні видав ордер на арешт Пригожина після того, як йому були висунуті обвинувачення у вступі в злочинну змову з метою вчинення шахрайства проти США. У лютому 2021 року Федеральне бюро розслідувань США оголосило Пригожина в розшук.

Міністерство фінансів США у вересні 2020-го запровадило санкції проти кількох росіян і російських компаній з мережі Пригожина.

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США Росія

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