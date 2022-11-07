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США ответили Пригожину: не позволим вмешиваться в наши выборы

Понедельник, 7 ноября 2022, 22:10

Соединенные Штаты готовы ввести санкции против любого субъекта, который будет пытаться вмешаться в избирательный процесс, заявил представитель Государственного департамента Нед Прайс на фоне утверждения "повара Путина" Евгения Пригожина.

Об этом Прайс сказал на брифинге в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Комментируя фактическое признание Пригожина во вмешательстве в избирательный процесс в США, представитель Госдепа назвал его "проявлением безнаказанности, которой при Путине и в Кремле пользуются коррупционеры".

"Нам всем известно, особенно сейчас, что свободные и честные выборы являются краеугольным камнем американского общества и американской демократии. Мы не позволим вмешательства в наши выборы независимо от того, откуда оно будет происходить. Мы это показали не только словами, но и действиями", - подчеркнул он.

Прайс напомнил, что США еще в 2018 году ввели санкции против Пригожина и его Агентства интернет-исследований, а в 2021-м - против самой России. Также из-за вмешательства в выборы санкции были наложены на Иран.

Евгений Пригожин – российский олигарх, известный как владелец группы компаний "Конкорд". Компании известны как победители тендеров на обеспечение питания государственных и военных структур России, из-за чего Пригожин получил неформальное прозвище "повар Путина". "Конкорд" финансировала деятельность "Агентства интернет-исследований".

Пригожин также считается менеджером и финансистом ПВК "Вагнера", проводящей или проводившие опасные и дестабилизирующие операции в зарубежных странах, таких как Украина, Сирия, Судан, Ливия и Мозамбик. Известны факты участия "вагнеровцев" в нынешней полномасштабной войне России в Украине.

Напомним, в феврале 2018 года Федеральный окружной суд США в Вашингтоне выдал ордер на арест Пригожина после того, как ему были предъявлены обвинения во вступлении в преступный сговор в целях совершения мошенничества против США. В феврале 2021 года Федеральное бюро расследований США объявило Пригожина в розыск.

Министерство финансов США в сентябре 2020 года ввело санкции против нескольких россиян и российских компаний из сети Пригожина.

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