По делу олигарха Усманова проходят обыски в крупных банках Франкфурта и Мюнхена

Сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA) по поручению прокуратуры Франкфурта-на-Майне проводят обыски в офисах крупнейшего швейцарского банка UBS по делу подсанкционного российского олигарха Алишера Усманова.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Под обыски попали подразделения по обслуживанию частных клиентов в главном офисе во Франкфурте-на-Майне и в филиале в Мюнхене.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры подтвердил факт рейда. Речь идет о сборе доказательств по делу об отмывании денег. Сотрудники банка ни в чем не обвиняются.

Как известно, прокуратура Мюнхена ведет расследование в отношении Усманова по подозрению в уклонении от уплаты налогов, предполагая, что миллиардер, находящийся под санкциями ЕС, был обязан платить налоги в Германии.

Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне также проводит расследование по подозрению в отмывании средств.

В сентябре немецкие следователи провели обыски на виллах Усманова на озере Тегернзее и изъяли документы. Позже немецкие правоохранители провели обыск на одной из крупнейших мегаяхт в мире Dilbar, которая принадлежит Усманову (сам он это отрицает). Во время обысков на яхте следователи конфисковали 30 картин общей стоимостью, по предварительным данным, пять миллионов евро.

Алишер Усманов попал под санкции в феврале, сразу после начала полномасштабной войны РФ против Украины.