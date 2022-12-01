Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

ЄС стурбований повідомленнями про погіршення стану здоров’я ув’язненої білоруської опозиціонерки

Четвер, 1 грудня 2022, 14:18

В ЄС закликали білоруський режим забезпечити гідне поводження і медичну допомогу для незаконно ув’язненої опозиціонерки Марії Колеснікової, яка днями потрапила до реанімації.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Пітер Стано на щоденному брифінгу у Брюсселі.

"Ми дуже пильно стежимо за поводженням з політичними в’язнями у Білорусі. Зокрема, ми стежимо за ситуацією з Марією Колесніковою. Повідомлення про її стан здоров’я дуже нас непокоять. Вкрай важливо, щоб їй була надана необхідна увага медиків і лікування, якого вимагає її ситуація" - сказав Стано.

"Ми закликаємо білоруську владу забезпечити її безпеку і добре самопочуття, бо відповідальність за її здоров’я лежить на них, оскільки її утримують незаконно. Вона політичний в’язень і має бути негайно звільнена. І це стосується всіх політичних в’язнів" - наголосив він.

За його словами, ЄС неодноразово закликав до безумовного звільнення політичних в’язнів у Білорусі і повторює цей заклик.

Крім того, як заявив Стано, ЄС готовий до розширення санкційних списків за переслідування білоруським режимом власних громадян.

Нагадаємо, двох лідерів опозиції Білорусі, Марію Колеснікову та Максима Знака, у минулому році засудили до 11 і 10 років колонії.

29 листопада соратники Колеснікової повідомили, що вона перебуває в реанімації в лікарні швидкої допомоги Гомеля.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Білорусь

Статті

Партія Байдена йде на омолодження: що чекати від нових лідерів Палати представників

Демократи здійснили зміну поколінь, замінивши лідерів Палати представників. Що це означає і на що варто звернути увагу Україні?
1 грудня 2022 — Дмитро Шеренговський, для Європейської правди

Словаччина за крок до реваншу: чи зміниться курс Братислави на проросійський

Вже незабаром до Угорщини, яка критикує військову допомогу Україні та блокує санкції проти РФ, може долучитися ще одна країна – Словаччина.
30 листопада 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Цінова стеля для РФ: як нові обмеження ЄС вплинуть на політику Кремля

Цінова стеля для російської нафти має становити $30-40 за барель. Доцільно почати з $50 з поступовим зниженням.
30 листопада 2022 — Cвітлана Романко, Лаурі Міллівірта