ЄС стурбований повідомленнями про погіршення стану здоров’я ув’язненої білоруської опозиціонерки

В ЄС закликали білоруський режим забезпечити гідне поводження і медичну допомогу для незаконно ув’язненої опозиціонерки Марії Колеснікової, яка днями потрапила до реанімації.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Пітер Стано на щоденному брифінгу у Брюсселі.

"Ми дуже пильно стежимо за поводженням з політичними в’язнями у Білорусі. Зокрема, ми стежимо за ситуацією з Марією Колесніковою. Повідомлення про її стан здоров’я дуже нас непокоять. Вкрай важливо, щоб їй була надана необхідна увага медиків і лікування, якого вимагає її ситуація" - сказав Стано.

"Ми закликаємо білоруську владу забезпечити її безпеку і добре самопочуття, бо відповідальність за її здоров’я лежить на них, оскільки її утримують незаконно. Вона політичний в’язень і має бути негайно звільнена. І це стосується всіх політичних в’язнів" - наголосив він.

За його словами, ЄС неодноразово закликав до безумовного звільнення політичних в’язнів у Білорусі і повторює цей заклик.

Крім того, як заявив Стано, ЄС готовий до розширення санкційних списків за переслідування білоруським режимом власних громадян.

Нагадаємо, двох лідерів опозиції Білорусі, Марію Колеснікову та Максима Знака, у минулому році засудили до 11 і 10 років колонії.

29 листопада соратники Колеснікової повідомили, що вона перебуває в реанімації в лікарні швидкої допомоги Гомеля.