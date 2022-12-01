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Прем’єрка Литви: санкції проти РФ будуть відчутними, для цього потрібен час

Четвер, 1 грудня 2022, 15:02

Прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте вважає, що західні санкції проти Росії за розв’язану нею війну будуть мати відчутний ефект, але у середньо- та довгостроковій перспективі.

Про це вона сказала в інтерв’ю на конференції Reuters, пише "Європейська правда". 

"Мій меседж - потрібно більше терпіння. Тому що не існує санкцій, які можуть обвалити Росії все з сьогодні на завтра. Це просто неможливо", - зазначила Шимоніте. 

Вона додала, що поміж союзниками-членами НАТО є широкий консенсус з приводу того, що не можна тиснути на Україну з приводу того, коли їй починати перемовини з агресором. 

Інгріда Шимоніте також висловилася за те, щоб НАТО посилював протиповітряну оборону не лише країн східного флангу Альянсу, а й України. 

Вона пригадала інцидент з ракетою, скоріш за все української ППО, яка під час одного з масованих ударів РФ випадково залетіла на територію Польщі і вбила двох людей. 

"Що краща система ППО буде у України, тим нижчою буде ймовірність таких інцидентів", - зазначила Інгріда Шимоніте. 

Вона відмовилася коментувати, чи збирається претендувати на посаду генсека Альянсу після Єнса Столтенберга, який має залишити її у вересні 2023 року. 

Нагадаємо, Литва вже надала допомогу в розмірі 3 млн євро на відновлення зруйнованої Росією енергетичної інфраструктури України, а незабаром буде надано допомоги ще на 2 млн євро. 

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Литва Війна з РФ санкції

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