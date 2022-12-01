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Премьер Литвы: санкции против РФ будут ощутимыми, для этого нужно время

Четверг, 1 декабря 2022, 15:02

Премьер Литвы Ингрида Шимоните считает, что западные санкции против России за развязанную ею войну будут иметь ощутимый эффект, но в средне- и долгосрочной перспективе.

Об этом она сказала в интервью на конференции Reuters, пишет "Европейская правда". 

"Мой месседж - нужно больше терпения. Потому что не существует санкций, которые могут обрушить в России все с сегодня на завтра. Это просто невозможно", - отметила Шимоните. 

Она добавила, что между союзниками-членами НАТО есть широкий консенсус по поводу того, что нельзя давить на Украину по поводу того, когда ей начинать переговоры с агрессором. 

Ингрида Шимоните также высказалась за то, чтобы НАТО усиливал противовоздушную оборону не только стран восточного фланга Альянса, но и Украины. 

Она вспомнила инцидент с ракетой, скорее всего, украинской ПВО, которая во время одного из массированных ударов РФ случайно залетела на территорию Польши и убила двух человек. 

"Чем лучше система ПВО будет у Украины, тем ниже будет вероятность таких инцидентов", - отметила Шимоните. 

Она отказалась комментировать, собирается ли претендовать на должность генсека Альянса после Йенса Столтенберга, который должен покинуть ее в сентябре 2023 года. 

Напомним, Литва уже оказала помощь в размере 3 млн евро на восстановление разрушенной Россией энергетической инфраструктуры Украины, а вскоре будет оказана помощь еще на 2 млн евро. 

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Литва Война с РФ санкции

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