Премьер Литвы: санкции против РФ будут ощутимыми, для этого нужно время

Премьер Литвы Ингрида Шимоните считает, что западные санкции против России за развязанную ею войну будут иметь ощутимый эффект, но в средне- и долгосрочной перспективе.

Об этом она сказала в интервью на конференции Reuters, пишет "Европейская правда".

"Мой месседж - нужно больше терпения. Потому что не существует санкций, которые могут обрушить в России все с сегодня на завтра. Это просто невозможно", - отметила Шимоните.

Она добавила, что между союзниками-членами НАТО есть широкий консенсус по поводу того, что нельзя давить на Украину по поводу того, когда ей начинать переговоры с агрессором.

Ингрида Шимоните также высказалась за то, чтобы НАТО усиливал противовоздушную оборону не только стран восточного фланга Альянса, но и Украины.

Она вспомнила инцидент с ракетой, скорее всего, украинской ПВО, которая во время одного из массированных ударов РФ случайно залетела на территорию Польши и убила двух человек.

"Чем лучше система ПВО будет у Украины, тем ниже будет вероятность таких инцидентов", - отметила Шимоните.

Она отказалась комментировать, собирается ли претендовать на должность генсека Альянса после Йенса Столтенберга, который должен покинуть ее в сентябре 2023 года.

Напомним, Литва уже оказала помощь в размере 3 млн евро на восстановление разрушенной Россией энергетической инфраструктуры Украины, а вскоре будет оказана помощь еще на 2 млн евро.