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Єврокомісія: реформ Угорщини недостатньо для розмороження мільярдів євро ЄС

Субота, 10 грудня 2022, 08:49

Європейська комісія знову підтвердила, що нещодавні зміни, спрямовані на покращення антикорупційних гарантій в Угорщині, не усунули побоювання щодо стану демократії в країні, і не є підставою для передачі їй коштів на суму до 13,3 млрд євро.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

ЄС заблокував кошти через побоювання щодо корупції та низької незалежності судової системи в Угорщині, яка, у свою чергу, наклала вето на позику ЄС Києву та пропозицію щодо глобального корпоративного податку.

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"Я відзначаю зусилля, докладені Угорщиною до цього часу для вжиття кількох заходів. Однак загальний ризик для бюджету ЄС залишається незмінним... Він не змінився на тлі останніх законодавчих змін, ухвалених в Угорщині", - написав у листі до постпредів ЄС єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган.

Однак Європейська комісія залишила відкритою можливість того, що інші 26 держав-членів ЄС можуть винагородити Будапешт за його останні кроки, ухваливши остаточне рішення.

Джерела повідомили, що країни ЄС можуть скористатися останніми змінами у законодавстві Угорщини, щоб схвалити виділення 5,8 млрд євро у рамках відновлення Угорщини після COVID-19. Таким чином сума заморожених коштів може бути знижена до 7,5 млрд євро.

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Це обговорення має відбутися у понеділок. Між тим, складна головоломка може бути розв’язана на найвищому рівні ЄС, коли 27 національних лідерів блоку, включно з Орбаном, зустрінуться на саміті 15-16 грудня.

Тим часом, в ЄС лунають заклики позбутись принципу одностайності схвалення рішень через угорське вето у зв’язку з грошовою суперечкою.

Європарламент виступає за те, щоб гроші для Угорщини залишались замороженими. 24 листопада  депутати переважною більшістю голосів підтримали відповідну резолюцію.

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Угорщина Єврокомісія

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