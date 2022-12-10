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У Дрездені від поранень помер нападник, що захопив заручників у торговому центрі

Субота, 10 грудня 2022, 17:21

Чоловік, який захопив у суботу вранці заручників у Дрездені, помер від поранень, які він отримав під час поліцейського рейду.

Про це повідомила поліція Саксонії, пише "Європейська правда".

Поліція не уточнює деталі того, як зловмисник отримав смертельні поранення.

Озброєний чоловік захопив заручників у центрі Дрездена

"Конкретні обставини є предметом подальшого розслідування", - йдеться у повідомленні поліції Саксонії у Twitter.

За даними поліції, 40-річний чоловік вранці вбив свою 62-річну матір у багатоквартирному будинку в дрезденському районі Проліс.

Близько 7:20 ранку в суботу правоохоронці знайшли бездиханну жінку. Викликаний лікар швидкої зміг лише констатувати її смерть.

Потім озброєний чоловік, який імовірно є психічнохворим, увірвався до дрезденської радіостанції та відкрив вогонь, нікого не поранивши. Далі чоловік захопив заручників у торговому центрі і сховався в аптеці.

Правоохоронці прибули на місце та уточнили значну територію. У результаті дій поліції двох заручників, жінку та дитину, звільнили неушкодженими.

Очевидно, під час операції злочинець отримав серйозні поранення, від яких згодом помер.

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