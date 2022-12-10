У Дрездені від поранень помер нападник, що захопив заручників у торговому центрі

Чоловік, який захопив у суботу вранці заручників у Дрездені, помер від поранень, які він отримав під час поліцейського рейду.

Про це повідомила поліція Саксонії, пише "Європейська правда".

Поліція не уточнює деталі того, як зловмисник отримав смертельні поранення.

"Конкретні обставини є предметом подальшого розслідування", - йдеться у повідомленні поліції Саксонії у Twitter.

За даними поліції, 40-річний чоловік вранці вбив свою 62-річну матір у багатоквартирному будинку в дрезденському районі Проліс.

Близько 7:20 ранку в суботу правоохоронці знайшли бездиханну жінку. Викликаний лікар швидкої зміг лише констатувати її смерть.

Потім озброєний чоловік, який імовірно є психічнохворим, увірвався до дрезденської радіостанції та відкрив вогонь, нікого не поранивши. Далі чоловік захопив заручників у торговому центрі і сховався в аптеці.

Правоохоронці прибули на місце та уточнили значну територію. У результаті дій поліції двох заручників, жінку та дитину, звільнили неушкодженими.

Очевидно, під час операції злочинець отримав серйозні поранення, від яких згодом помер.