В Дрездене от ранений скончался нападавший, захвативший заложников в торговом центре

Мужчина, захвативший в субботу утром заложников в Дрездене, умер от ранений, которые он получил во время полицейского рейда.

Об этом сообщила полиция Саксонии, пишет "Европейская правда".

Полиция не уточняет детали того, как злоумышленник получил смертельные ранения.

"Конкретные обстоятельства являются предметом дальнейшего расследования", - говорится в сообщении полиции Саксонии в Twitter.

По данным полиции, 40-летний мужчина утром убил свою 62-летнюю мать в многоквартирном доме в дрезденском районе Пролис.

Около 7:20 утра в субботу правоохранители нашли бездыханную женщину. Вызванный врач скорой смог лишь констатировать ее смерть.

Затем вооруженный мужчина, который предположительно является душевнобольным, ворвался в дрезденскую радиостанцию и открыл огонь, никого не ранив. Далее мужчина захватил заложников в торговом центре и скрылся в аптеке.

Правоохранители прибыли на место и уточнили значительную территорию. В результате действий полиции двух заложников, женщину и ребенка, освободили невредимыми.

Очевидно, во время операции преступник получил серьезные ранения, от которых впоследствии скончался.





