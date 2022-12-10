Рада ЄС ухвалила рішення про 18-мільярдний пакет для України попри вето Угорщини

Рада ЄС попри угорське вето досягла згоди щодо законодавчого пакету, який дозволить Євросоюзу надати Україні фінансову допомогу у розмірі 18 мільярдів євро протягом 2023 року.

Про досягнення згоди повідомила пресслужба Ради ЄС у суботу, пише "Європейська правда".

Пропозиція була ухвалена Радою 10 грудня за письмовою процедурою і буде передана до Європейського парламенту для можливого ухвалення наступного тижня.

Пакет передбачає структурне рішення щодо фінансової підтримки України у 2023 році. Сума, яка буде надана Україні у 2023 році, становитиме 18 мільярдів євро, а кредити матимуть 10-річний пільговий період.

Держави-члени ЄС покриють більшу частину відсоткових витрат за рахунок зовнішніх цільових надходжень. Гарантії за цими запозиченнями надаватимуться або з бюджету ЄС, або державами-членами, йдеться у повідомленні пресслужби.

Метою програми є надання короткострокової фінансової допомоги, фінансування нагальних потреб України, відновлення критично важливої інфраструктури та початкова підтримка сталого післявоєнного відновлення з метою підтримки України на шляху до європейської інтеграції.

Як відомо, Угорщина виступала проти рішення ЄС натали Україні 18-мільярдний пакет допомоги.

Згідно з початковою пропозицією Єврокомісії, для пакету допомоги було необхідне одностайне рішення 27 країн ЄС. Однак через угорське вето нинішнє головування Чехії в Раді ЄС шукало спосіб прийняти рішення про допомогу без Угорщини, пояснює німецьке агентство DPA.

Наразі рішення полягає в тому, що гарантії за кредитами - якщо Угорщина дотримуватиметься свого вето - не покриватимуться з бюджету ЄС, як планувалося спочатку, а будуть взяті на себе окремими країнами ЄС. Це означає, що одностайне рішення всіх країн ЄС не було необхідним.

Втім, Угорщина ще має час, аби приєднатися до цього процесу. Якщо Будапешт змінить позицію, то гарантії зможуть покриватися з бюджету ЄС, пише агентство.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт, хоч і заблокував макрофінансову допомогу ЄС для України, насправді не проти фінансової підтримки для України, але в інший спосіб.



