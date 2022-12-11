Німеччина з наступного тижня почне підготовку для переміщення Patriot до Польщі - ЗМІ

Бундесвер з наступного тижня почне приготуванн ядля переміщення систем протиповітряної оборони Patriot до Польщі.

Про це повідомляє німецьке dpa, пише "Європейська правда".

За інформацією агентства, наступного тижня німецькі військові проінспектують майбутнє місце розміщення систем, після чого відбудеться їхнє переміщення.

Нагадаємо, міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт після інциденту у Пшеводуві, коли внаслідок падіння ракети, випущеної під час масованої ракетної атаки РФ, загинули двоє людей, запропонувала допомогу Польщі, зокрема системи Patriot та винищувачі Eurofighter, які охоронятимуть польський повітряний простір.

У Польщі запропонували на це направити комплекси на територію України. При цьому Варшава виступила проти надання Україні власних ЗРК Patriot, які замовила у США. Та зрештою Німеччина відхилила таку пропозицію.