Германия со следующей недели начнет подготовку для перемещения Patriot в Польшу - СМИ

Бундесвер со следующей недели начнет подготовку для перемещения систем противовоздушной обороны Patriot в Польшу.

Об этом сообщает немецкое dpa, пишет "Европейская правда".

По информации агентства, на следующей неделе немецкие военные проинспектируют будущее место размещения систем, после чего состоится их перемещение.

Напомним, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт после инцидента в Пшеводуве, когда в результате падения ракеты, выпущенной во время массированной ракетной атаки РФ, погибли два человека, предложила помощь Польше, в частности системы Patriot и истребители Eurofighter, которые будут охранять польское воздушное пространство.

В Польше предложили на это направить комплексы на территорию Украины. При этом Варшава выступила против предоставления Украине собственных ЗРК Patriot, которые заказала у США. В итоге Германия отклонила такое предложение.