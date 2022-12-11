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Германия со следующей недели начнет подготовку для перемещения Patriot в Польшу - СМИ

Воскресенье, 11 декабря 2022, 11:51

Бундесвер со следующей недели начнет подготовку для перемещения систем противовоздушной обороны Patriot в Польшу.

Об этом сообщает немецкое dpa, пишет "Европейская правда". 

По информации агентства, на следующей неделе немецкие военные проинспектируют будущее место размещения систем, после чего состоится их перемещение. 

В Германии объяснили отказ передать Украине свои системы Patriot

Напомним, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт после инцидента в Пшеводуве, когда в результате падения ракеты, выпущенной во время массированной ракетной атаки РФ, погибли два человека, предложила помощь Польше, в частности системы Patriot и истребители Eurofighter, которые будут охранять польское воздушное пространство.

В Польше предложили на это направить комплексы на территорию Украины. При этом Варшава выступила против предоставления Украине собственных ЗРК Patriot, которые заказала у США. В итоге Германия отклонила такое предложение.

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Германия Польша Расширение НАТО

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