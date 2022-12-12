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Ердоган попередив Грецію, що турецькі ракети можуть досягти Афін

Понеділок, 12 грудня 2022, 10:09

Туреччина попередила Грецію, що ракета може влучити в грецьку столицю, якщо "ви не будете зберігати спокій", ще більше посиливши свою риторику проти Афін.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

"Зараз ми почали виробляти власні ракети", - заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час виступу в неділю в Самсуні, на півночі Туреччини.

"Звичайно, це виробництво лякає греків. Коли ви говорите "Тайфун", греки лякаються і кажуть: "Вона вдарить по Афінах". Ну, звичайно ж, вдарить".

"Tayfun" - це балістична ракета малої дальності, розроблена Туреччиною. Ракета, яка була випробувана в жовтні над Чорним морем і вразила ціль на відстані близько 560 кілометрів, що більш ніж удвічі перевищує дальність нинішніх ракет в арсеналі Туреччини.

"Якщо ви не заспокоїтеся, якщо ви спробуєте купити щось (для озброєння) звідси і звідти, від Америки до островів, така країна, як Туреччина, не буде стороннім спостерігачем. Вона повинна щось зробити", - додав Ердоган.

Туреччина посилила свою риторику проти Греції в останні місяці на тлі того, що Анкара вважає зростаючим нарощуванням військового потенціалу на грецьких островах в Егейському морі, близько до турецького узбережжя.

Минулого тижня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу попередив Грецію про необхідність припинити мілітаризацію островів Егейського моря, інакше Анкара "зробить необхідні кроки на місцях".

Незважаючи на те, що сусідні країни є союзниками по НАТО, вони десятиліттями не можуть порозумітися через низку двосторонніх суперечок, в тому числі щодо морських кордонів, взаємних претензій на континентальний шельф і довготривалу кіпрську суперечку.

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Туреччина Греція

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