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У Греції заморозили активи підозрюваної в корупції віцепрезидентки Європарламенту

Понеділок, 12 грудня 2022, 13:06

Влада Греції заморозила майно та фінансові активи у країні віцепрезидентки Європарламенту Єви Кайлі та пов'язаних з нею осіб.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на Ekathimerini

Відповідне рішення у понеділок видав голова грецького Управління по боротьбі з відмиванням грошей Хараламбос Вурліотіс.

Заходи із заморожування активів мають бути здійснені фінансовими установами та відповідними державними органами.

Кайлі та ще трьом особам було пред'явлено звинувачення та ув'язнено в Бельгії на тлі поліцейського розслідування щодо ймовірної корупції, пов'язаної з Катаром.

Нагадаємо, у Брюсселі та околицях 9 грудня були проведені обшуки й арешти в межах розслідування діяльності "злочинної організації, корупції та відмивання грошей". Зокрема, правоохоронці вилучили приблизно 600 тисяч євро готівкою, мобільні телефони та комп'ютерне обладнання.

Згодом ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що у межах розслідування була арештована одна з віцепрезиденток Європарламенту Єва Кайлі. У неділю чотирьох фігурантів справи включно з Кайлі було взято під варту.

11 грудня у Бельгії відбувся обшук у будинку депутата Європейського парламенту від Бельгії Марка Тарабелли, який в останні місяці публічно підтримував Катар.

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Греція Європарламент Антикорупція

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