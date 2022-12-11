Корупція в Європарламенті: в Бельгії взяли під варту віцепрезидентку Кайлі та ще трьох людей – ЗМІ

Суд у Бельгії в неділю ухвалив узяти під варту чотирьох людей, зокрема віцепрезидентку Європейського парламенту Єву Кайлі, у справі про незаконний лобізм з боку Катару.

Про це агенції AFP і бельгійському виданню Le Soir повідомили наближені до суду джерела, пише "Європейська правда".

Під час суду слідчий суддя Брюсселя пред’явив чотирьом фігурантам, зокрема Кайлі, звинувачення в "приналежності до злочинної організації, відмиванні грошей і корупції", після чого їх узяли під варту.

Джерело ЗМІ повідомило, що віцепрезидентка Європарламенту не змогла скористатися депутатською недоторканністю, оскільки її було спіймано "на гарячому". Йдеться про виявлені під час обшуку в її будинку "мішки з грошима".

Окрім Кайлі, за даними бельгійських ЗМІ, під варту взяли колишнього євродепутата від соціалістів П'єра-Антоніо Панцері, брюссельського лобіста і ще одного неназваного фігуранта. При цьому двох людей, яких раніше затримали бельгійські правоохоронці, відпустили на волю, серед них – керівник профспілки.

Нагадаємо, у Брюсселі та околицях 9 грудня були проведені обшуки й арешти в межах розслідування діяльності "злочинної організації, корупції та відмивання грошей". Зокрема, правоохоронці вилучили приблизно 600 тисяч євро готівкою, мобільні телефони та комп'ютерне обладнання.

Згодом ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що у рамках розслідування була арештована одна з віцепрезиденток Європарламенту Єва Кайлі. Стверджується, що вона фігурує у справі про незаконний лобізм на користь Катару в установі ЄС.

У п’ятницю ввечері Кайлі виключили з її власної політичної партії у Греції та призупинили її членство у політичній групі в Європейському парламенті.