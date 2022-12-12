В Греции заморозили активы вице-президента Европарламента, подозреваемой в коррупции

Власти Греции заморозили имущество и финансовые активы в стране вице-президента Европарламента Евы Кайли и связанных с ней лиц.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Соответствующее решение в понедельник выдал глава греческого Управления по борьбе с отмыванием денег Хараламбос Вурлиотис.

Меры по замораживанию активов должны быть осуществлены финансовыми учреждениями и соответствующими государственными органами.

Кайли и еще трем лицам были предъявлены обвинения в Бельгии на фоне полицейского расследования относительно вероятной коррупции, связанной с Катаром.

Напомним, в Брюсселе и окрестностях 9 декабря были проведены обыски и аресты в рамках расследования деятельности "преступной организации, коррупции и отмывания денег". В частности, правоохранители изъяли примерно 600 тысяч евро наличными, мобильные телефоны и компьютерное оборудование.

Впоследствии СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что в рамках расследования была арестована одна из вице-президенток Европарламента Ева Кайли. В воскресенье четыре фигуранта дела, включая Кайли, были взяты под стражу.