Суд у Вільнюсі дозволив знести Дім Москви у центрі міста

Окружний суд міста Вільнюс надав право Будівельній інспекції знести Дім Москви та наказав штрафувати державну установу, яка управляє будівлею, на 300 євро за кожен день невиконання рішення.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на LRT.

"Після того, як суд надав право будівельній інспекції знести незаконно збудовану будівлю, найближчим часом буде складено кошторис на знесення та проведено процедуру публічних закупівель для визначення підрядника, який буде виконувати роботи зі знесення. Планується, що знесення буде завершено до кінця 2023 року", - йдеться в повідомленні інспекції

За даними інспекції, законодавством не передбачена можливість експропріації незаконно побудованих об'єктів, тому при відсутності можливості їх легалізації єдиним можливим законним способом є їх знесення.

Ще в грудні 2016 року окружний суд міста Вільнюс визнав дозвільний документ на будівництво, виданий Вільнюським муніципалітетом у 2008 році, недійсним і зобов'язав забудовника, тобто державну установу "Moskva kulturo ir verslo centras Moskvos Namai", отримати новий дозвіл і переобладнати будівлю відповідно до нього.

Якщо забудовник не реконструював будівлю, державна установа була зобов'язана знести її, а якщо вона цього не зробила, суд дозволив будівельній інспекції провести роботи по знесенню.

У лютому 2020 року виконання рішення було продовжено на два роки, остаточні терміни його виконання настали у жовтні цього року.

Ідея Дому Москви у Вільнюсі реалізовувалась з 2004 року, після візиту тодішнього мера Москви Юрія Лужкова до литовської столиці. Було оголошено, що Дім Москви стане центром культурного та ділового співробітництва між Москвою та Вільнюсом.

Однак у 2016 році окружний суд міста Вільнюса частково задовольнив позов Будівельної інспекції та визнав, що виданий муніципалітетом дозвіл є незаконним, оскільки порушує вимоги щодо висотності та щільності забудови, встановлені самим муніципалітетом у детальному плані цієї території.