Суд в Вильнюсе разрешил снести Дом Москвы в центре города

Окружной суд города Вильнюс предоставил право Строительной инспекции снести Дом Москвы и приказал штрафовать государственное учреждение, которое управляет зданием, на 300 евро за каждый день невыполнения решения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"После того как суд предоставил право строительной инспекции снести незаконно построенное здание, в ближайшее время будет составлена смета на снос и проведена процедура публичных закупок для определения подрядчика, который будет выполнять работы по сносу. Планируется, что снос будет завершен до конца 2023 года", - говорится в сообщении инспекции

По данным инспекции, законодательством не предусмотрена возможность экспроприации незаконно построенных объектов, поэтому при отсутствии возможности их легализации единственным возможным законным способом является снос.

Еще в декабре 2016 года окружной суд города Вильнюс признал разрешительный документ на строительство, выданный Вильнюсским муниципалитетом в 2008 году, недействительным и обязал застройщика, то есть государственное учреждение "Moskva kulturo ir verslo centras Moskvos Namai", получить новое разрешение и переоборудовать здание в соответствии с ним.

Если застройщик не реконструировал здание, государственное учреждение было обязано снести его, а если оно этого не сделало, суд разрешил строительной инспекции провести работы по сносу.

В феврале 2020 года исполнение решения было продлено на два года, окончательные сроки его исполнения наступили в октябре этого года.

Идея Дома Москвы в Вильнюсе реализовывалась с 2004 года, после визита тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова в литовскую столицу. Было объявлено, что Дом Москвы станет центром культурного и делового сотрудничества между Москвой и Вильнюсом.

Однако в 2016 году окружной суд города Вильнюса частично удовлетворил иск Строительной инспекции и признал, что выданное муниципалитетом разрешение является незаконным, поскольку нарушает требования по высотности и плотности застройки, установленные самим муниципалитетом в детальном плане этой территории.