Посли ЄС знову не продовжили санкції проти Путіна, запланована нова зустріч

Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) зранку в понеділок, 21 вересня, не зміг досягти згоди щодо продовження індивідуальних санкцій Євросоюзу проти Росії за порушення територіальної цілісності України, дискусія продовжиться у другій половині дня.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі стало відомо від кількох дипломатів ЄС.

ЄС поки не може домовитися щодо продовження санкцій проти Путіна, Лаврова та Януковича.

"Coreper не прийняв рішення про продовження санкцій, наступна зустріч запланована після обіду", – повідомив один зі співрозмовників "ЄвроПравди".

Інше дипломатичне джерело уточнило, що зустріч відбудеться о 15:00 за київським часом.

Чинний санкційний режим, список якого ЄС почав формувати ще в 2014 році, охоплює фізичних та юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. З 2022 року до нього входить володар Кремля Владімір Путін, владна верхівка Росії та провідні олігархи, а також колишній президент України Віктор Янукович.

Як повідомляла "Європейська правда", 14 вересня ЄС продовжив санкційний режим щодо порушення територіальної цілісності та суверенітету України терміном на сім днів, оскільки Словаччина та Франція продовжують наполягати на вилученні зі списку двох російських олігархів.

Раніше джерела "ЄвроПравди" в дипломатичних колах Франції пояснили, чому в Парижі хочуть зняти санкції з Усманова. Пізніше стало відомо, що Франція планує "обміняти" вилучення з санкційних списків Усманова на визволення кількох своїх громадян, які зараз знаходяться в тюрмах Азербайджану.

Попереднього разу дію персональних санкцій продовжили 14 березня. Словаччина і тоді до останнього добивалася виключення зі списку російських олігархів Михаїла Фрідмана та Алішера Усманова.