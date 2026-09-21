В "АдН" заявили про плани перевернути Німеччину і закликали Мерца піти

Співголова ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") Тіно Хрупалла заявив, що канцлер Фрідріх Мерц має піти у відставку після катастрофічних для його партії результатів земельних виборів у Мекленбурзі-Передній Померанії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Хрупалла сказав в інтерв'ю DW.

"АдН" посідає перше місце на виборах у Мекленбурзі-Передній Померанії з результатом понад 38%. Натомість ХДС Фрідріха Мерца набрала лише 4,9% і не пройшла до земельного парламенту.

"Це також нищівна поразка для Мерца на посаді канцлера. Я б очікував, що він зробить висновки з цієї катастрофи в Берліні й тут, у Мекленбурзі-Передній Померанії, та запропонує свою відставку. Цього очікували би громадяни, і цього заслуговує країна",– заявив Хрупалла.

Він вважає, що рейтинги "АдН" продовжуватимуть зростати, бо "громадяни хочуть змін".

На думку політика, "АдН" увійде до уряду – для цього потрібне лише терпіння.

"І ми готові. Ми хочемо змін. Ми хочемо знову перевернути державу з голови на ноги",– додав Хрупалла.

Тим часом кандидат у земельні прем’єри від "АдН" Лейф-Ерік Гольм не очікує, що ультраправа партія зможе увійти до складу уряду землі Мекленбург-Передня Померанія попри свою перемогу.

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