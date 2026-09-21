Винищувачі НАТО проведуть тренувальні польоти над Естонією

З 21 вересня у повітряному просторі Естонії літаки НАТО, що базуються в країнах Балтії, виконуватимуть навчальні польоти, зокрема на малій висоті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Під час навчальних польотів також можуть здійснюватися польоти з надзвуковою швидкістю. Вони проводитимуться у координації з цивільною службою управління повітряним рухом та на передбачених для цього висотах.

Польоти заплановано на період з 21 по 27 вересня на всій території Естонії. Польоти на малій висоті виконуватимуться не нижче 152 метрів.

Усі льотні навчання проводитимуться відповідно до законодавства Естонії та координуються з Транспортним департаментом та AS Lennuliiklusteenindus.

18 вересня повідомляли про морські навчання з обшуку підводних суден у Фінляндії, мета яких – запобігати ворожим диверсіям на критичній інфраструктурі у морі.

А 17 вересня Збройні сили Литви розпочали навчання з національної оборони "Грім Перкунаса – 2026" для перевірки готовності армії та державних відомств до переходу від мирного часу до кризового та воєнного стану.