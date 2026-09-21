У Канаді пропонують Британії долучитися до нового альянсу з Європою

Міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань вважає, що Велика Британія повинна "об’єднатися" з альянсом між Канадою та Європою.

Про це він сказав у інтерв’ю BBC, передає "Європейська правда".

Шампань заявив, що Велика Британія та Канада поділяють спільні цінності.

"Нам потрібно по-іншому поглянути на партнерство, і чудово те, що, якщо подивитися на Канаду – і, я б сказав, на Велику Британію, – ми поділяємо ті самі цінності. Наше бачення світу дуже збігається. Чому б нам не об’єднатися? Ми незалежні та суверенні, але разом ми сильніші", – сказав він.

За його словами, справа у "створенні альянсу майбутнього", оскільки США "змінилися".

Нагадаємо, 16 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір співпрацювати з канадським прем’єр-міністром Марком Карні над тим, щоб відкрити для Канади можливість стати першим асоційованим членом ЄС.

Карні заявив, що Оттава зацікавлена у глибокому партнерстві з Європою – після пропозиції від президентки Єврокомісії про асоційоване членство у ЄС для Канади, яку він привітав, але прямо не підтримав.

Після цього президент США Дональд Трамп пригрозив ввести "серйозні мита" проти ЄС, якщо Канада стане асоційованим членом.