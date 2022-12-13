Канада подарує Україні 50 освітлювальних веж, які допоможуть ремонтувати електромережу
Канада подарує Україні 50 освітлювальних веж, які спростять енергетикам ремонт мережі у нічний час.
Про це повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів, пише "Європейська правда".
За її словами, 15 таких генераторних освітлювальних веж заввишки вісім метрів вже прибули до України.
"Всього наші друзі та партнери з Canada-Ukraine Foundation до Нового Року передадуть 50 таких установок, аби наші енергетики мали змогу працювати в день і вночі", - розповіла посол.
Як відомо, партнери протягом останніх тижнів передають до України генератори та обладнання для ремонту електромереж, щоб допомогти впоратися з наслідками ракетних ударів РФ по енергетичних об’єктах.
Серед останнього, Естонія передала українським містам ще 11 автобусів з генераторами і енергетичним обладнанням; Франція передала 100 генераторів середньої потужності; Нідерланди анонсували надання трансформаторів, комутаційних компонентів та кабелів.