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Канада подарит Украине 50 осветительных башен, которые помогут ремонтировать электросеть

Вторник, 13 декабря 2022, 08:00

Канада подарит Украине 50 осветительных башен, которые упростят энергетикам ремонт сети в ночное время.

Об этом сообщила посол Украины в Канаде Юлия Ковалив, пишет "Европейская правда".

По ее словам, 15 таких генераторных осветительных башен высотой восемь метров уже прибыли в Украину. 

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"Всего наши друзья и партнеры из Canada-Ukraine Foundation до Нового Года передадут 50 таких установок, чтобы наши энергетики имели возможность работать днем и ночью", - рассказала посол. 

Как известно, партнеры в течение последних недель передают в Украину генераторы и оборудование для ремонта электросетей, чтобы помочь справиться с последствиями ракетных ударов РФ по энергетическим объектам. 

Среди последнего, Эстония передала украинским городам еще 11 автобусов с генераторами и энергетическим оборудованием; Франция передала 100 генераторов средней мощности; Нидерланды анонсировали предоставление трансформаторов, коммутационных компонентов и кабелей.

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Канада Война с РФ

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