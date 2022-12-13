Канада подарит Украине 50 осветительных башен, которые помогут ремонтировать электросеть

Канада подарит Украине 50 осветительных башен, которые упростят энергетикам ремонт сети в ночное время.

Об этом сообщила посол Украины в Канаде Юлия Ковалив, пишет "Европейская правда".

По ее словам, 15 таких генераторных осветительных башен высотой восемь метров уже прибыли в Украину.

"Всего наши друзья и партнеры из Canada-Ukraine Foundation до Нового Года передадут 50 таких установок, чтобы наши энергетики имели возможность работать днем и ночью", - рассказала посол.

Как известно, партнеры в течение последних недель передают в Украину генераторы и оборудование для ремонта электросетей, чтобы помочь справиться с последствиями ракетных ударов РФ по энергетическим объектам.

Среди последнего, Эстония передала украинским городам еще 11 автобусов с генераторами и энергетическим оборудованием; Франция передала 100 генераторов средней мощности; Нидерланды анонсировали предоставление трансформаторов, коммутационных компонентов и кабелей.