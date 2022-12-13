Посол Британії про ліквідацію ОАСК: Гарний день для судової реформи

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс позитивно відреагувала на ліквідацію сандального Окружного адмінсуду Києва.

Свою реакцію посол опублікувала у вівторок в Twitter, пише "Європейська правда".

"Отже, кінець Окружному адміністративному суду міста Києва. Гарний день для судової реформи в Україні. Якщо судді суду, що замінить його, будуть призначені за конкурсною та відкритою процедурою через нові ВККС та ВРП, то приводів для святкування буде ще більше", - наголосила британська дипломатка.

13 грудня Народні депутати на пленарному засіданні проголосували за ліквідацію скандального Окружного адміністративного суду міста Києва і створення Київського міського окружного адміністративного суду.

У вівторок Рада також ухвалила "європейський" закон про відбір суддів КС у редакції, яку критикували експерти та прийняла закон про медіа, потрібний для руху в ЄС.

Крім того, Рада ухвалила закон про нацменшини, необхідний для руху в ЄС.





