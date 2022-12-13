Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Посол Британії про ліквідацію ОАСК: Гарний день для судової реформи

Вівторок, 13 грудня 2022, 18:24

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс позитивно відреагувала на ліквідацію сандального Окружного адмінсуду Києва.

Свою реакцію посол опублікувала у вівторок в Twitter, пише "Європейська правда".

"Отже, кінець Окружному адміністративному суду міста Києва. Гарний день для судової реформи в Україні. Якщо судді суду, що замінить його, будуть призначені за конкурсною та відкритою процедурою через нові ВККС та ВРП, то приводів для святкування буде ще більше", - наголосила британська дипломатка.

13 грудня Народні депутати на пленарному засіданні проголосували за ліквідацію скандального Окружного адміністративного суду міста Києва і створення Київського міського окружного адміністративного суду.

У вівторок Рада також ухвалила "європейський" закон про відбір суддів КС у редакції, яку критикували експерти та прийняла закон про медіа, потрібний для руху в ЄС.

Крім того, Рада ухвалила закон про нацменшини, необхідний для руху в ЄС.



Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія Вступ до ЄС

Статті

Здолати вічного Орбана: хто допоможе вийти з кризи у відносинах України та Угорщини

Угорщина увійшла у фінансову кризу, здатну обвалити її економіку... Ще ніколи у Європі не було такого поганого ставлення до влади Орбана, як зараз...
13 грудня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда, Будапешт-Київ

Сербія йде ва-банк: чому ультиматум Заходу може мати несподівані наслідки для союзника РФ

Конфлікт між Сербією та Косовом впритул наблизився до гарячої фази. Але одночасно Захід переконався у необхідності жорсткого тиску на Сербію.
13 грудня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Сумки з грошима за "добре слово" про Катар: історія топ-хабарництва у Європарламенті

Віцепрезидентку Європарламенту, в якої знайшли мішки з грошима, не захистила недоторканність, оскільки її спіймали "на гарячому". Валізу з грошима знайшли також у її батька...
12 грудня 2022 — Дар'я Мещерякова, Європейська правда