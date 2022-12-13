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Посол Британии о ликвидации ОАСК: Хороший день для судебной реформы

Вторник, 13 декабря 2022, 18:24

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс положительно отреагировала на ликвидацию сандального Окружного админсуда Киева.

Свою реакцию посол опубликовала во вторник в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Итак, конец Окружному административному суду города Киева. Хороший день для судебной реформы в Украине. Если судьи суда, который заменит его, будут назначены по конкурсной и открытой процедуре через новые ВККС и ВСП, то поводов для празднования будет еще больше", - отметила британский дипломат.

13 декабря Народные депутаты на пленарном заседании проголосовали за ликвидацию скандального Окружного административного суда города Киева и создание Киевского городского окружного административного суда.

Во вторник Рада также приняла "европейский" закон об отборе судей КС в редакции, которую критиковали эксперты, и приняла закон о медиа, необходимый для движения в ЕС.

Кроме того, Рада приняла закон о нацменьшинствах, необходимый для движения в ЕС.

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