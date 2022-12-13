ЄС занепокоєний блокадою азербайджанцями стратегічно важливого Лачинського коридору

Європейський Союз із серйозним занепокоєнням стежить за подіями навколо Лачинського коридору, які відбуваються там від початку грудня.

Про це йдеться в оприлюдненій у вівторок заяві зовнішньополітичного речника ЄС Петера Стано, пише "Європейська правда".

"ЄС закликає владу Азербайджану забезпечити свободу та безпеку пересування коридором відповідно до тристоронньої заяви від 9 листопада 2020 року. Обмеження такої свободи пересування завдають значних страждань місцевому населенню та викликають гуманітарну стурбованість", - сказано у заяві.

Інші проблеми можуть і мають вирішуватися шляхом діалогу та консультацій із залученими сторонами, додав Стано.

ЄС повторив свій заклик до стриманості і висловив готовність зробити свій внесок у вищезгадані зусилля.

У Єревані заявляють про загрозу гуманітарної катастрофи після того, як Азербайджан заблокував коридор, який пов'язує Вірменію з Нагірним Карабахом.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян скликав Раду безпеки країни.

"Рада безпеки" самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки звернулася до російських "миротворців" у регіоні і заявила про неприпустимість блокування Азербайджаном Лачинського коридору.

Азербайджанські активісти заблокувала Лачинський коридор, заявляючи, що на території тимчасового розміщення російських "миротворців" у Карабаху відбувається незаконна експлуатація природних ресурсів.

Міністерство оборони Азербайджану на основі запиту мінекології Азербайджану звернулося до російських "миротворців", щоб вони провели моніторинг та перевірили факти незаконної експлуатації корисних копалин.



