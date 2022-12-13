ЕС обеспокоен блокадой азербайджанцами стратегически важного Лачинского коридора

Европейский Союз с серьезным беспокойством следит за событиями вокруг Лачинского коридора, которые происходят там с начала декабря.

Об этом говорится в обнародованном во вторник заявлении внешнеполитического представителя ЕС Петера Стано, пишет "Европейская правда".

"ЕС призывает власти Азербайджана обеспечить свободу и безопасность передвижения по коридору в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года. Ограничения такой свободы передвижения наносят значительные страдания местному населению и вызывают гуманитарную обеспокоенность", - говорится в заявлении.

Другие проблемы могут и должны решаться путем диалога и консультаций с вовлеченными сторонами, добавил Стано.

ЕС повторил свой призыв к сдержанности и выразил готовность внести свой вклад в вышеупомянутые усилия.

В Ереване заявляют об угрозе гуманитарной катастрофы после того, как Азербайджан заблокировал коридор, который связывает Армению с Нагорным Карабахом.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал Совет безопасности страны.

"Совет безопасности" самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики обратился к российским "миротворцам" в регионе и заявил о недопустимости блокирования Азербайджаном Лачинского коридора.

Азербайджанские активисты заблокировали Лачинский коридор, заявляя, что на территории временного размещения российских "миротворцев" в Карабахе происходит незаконная эксплуатация природных ресурсов.

Министерство обороны Азербайджана на основе запроса минэкологии Азербайджана обратилось к российским "миротворцам", чтобы они провели мониторинг и проверили факты незаконной эксплуатации полезных ископаемых.







