Бундестаг проголосував за граничні ціни на газ та електроенергію

Німецький Бундестаг схвалив так зване "цінове гальмо" на газ і електроенергію, що є одним із ключових заходів Берліна зі зниження навантаження на споживачів під час енергетичної кризи.

Про це йдеться в публікації DW, пише "Європейська правда".

У четвер, 15 грудня, депутати підтримали більшістю голосів підготовлений урядом законопроєкт про граничні ціни на базове споживання газу та електрики.

"Цінове гальмо" для газу має набути чинності з березня 2023 року, але діятиме ретроспективно також щодо січня і лютого.

Максимальні ціни на газ для споживачів - фізичних осіб і невеликих компаній - встановлені на рівні 12 центів за кВт⋅год, на електроенергію - на рівні 40 центів за кВт⋅год.

Заходи підтримки поширюються тільки на 80% річного споживання домогосподарств у 2022 році. Тим самим влада має намір спонукати населення до економії електроенергії та газу.

Передбачається, що цей захід діятиме до квітня 2024 року.

Тепер законопроєкт надійде на розгляд Бундесрату, засідання відбудеться 16 грудня.

Як повідомлялося, влада Фінляндії на тлі енергокризи хоче обмежити ціни на електроенергію для споживачів.

Тим часом, прем'єр-міністр Швеції закликав населення країни до економії для запобігання дефіциту електроенергії.



