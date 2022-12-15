Бундестаг проголосовал за предельные цены на газ и электроэнергию

Немецкий Бундестаг одобрил так называемый "ценовой тормоз" на газ и электроэнергию, что является одной из ключевых мер Берлина по снижению нагрузки на потребителей во время энергетического кризиса.

Об этом говорится в публикации DW, пишет "Европейская правда".

В четверг, 15 декабря, депутаты поддержали большинством голосов подготовленный правительством законопроект о предельных ценах на базовое потребление газа и электричества.

"Ценовой тормоз" для газа должен вступить в силу с марта 2023 года, но будет действовать ретроспективно также для января и февраля.

Максимальные цены на газ для потребителей - физических лиц и небольших компаний - установлены на уровне 12 центов за кВт⋅ч, на электроэнергию - на уровне 40 центов за кВт⋅ч.

Меры поддержки распространяются только на 80% годового потребления домохозяйств в 2022 году. Тем самым власти намерены подтолкнуть население к экономии электроэнергии и газа.

Предполагается, что эта мера будет действовать до апреля 2024 года.

Теперь законопроект поступит на рассмотрение Бундесрата, заседание состоится 16 декабря.

Как сообщалось, власти Финляндии на фоне энергокризиса хотят ограничить цены на электроэнергию для потребителей.

Тем временем премьер-министр Швеции призвал население страны к экономии для предотвращения дефицита электроэнергии.