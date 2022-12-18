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Президентка Європарламенту закликала надати Україні більше зброї

Неділя, 18 грудня 2022, 15:19

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола закликала надати додаткову фінансову та військову підтримку Україні проти російської агресії.

Про це пише Bild, повідомляє "Європейська правда".

"Ця війна має бути терміново припинена. І Україна повинна виграти цю війну. Це означає більше зброї для України, більше фінансової та гуманітарної допомоги, більше практичної солідарності та більше санкцій проти Росії", - сказала Метсола.

Вона додала, що "пишається підтримкою, яку ми пропонуємо Україні з початку цієї невиправданої війни" на рівні ЄС.

Водночас, за її словами, Євросоюз міг би "зробити більше" і тому вона вітає подальші санкції, які нещодавно були запроваджені проти Росії.

Нагадаємо, Рада ЄС у п’ятницю ухвалила рішення про введення санкцій проти ще 141 фізичної та 49 юридичних осіб у відповідь на ескалацію російської війни проти України.

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Війна з РФ Європарламент

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