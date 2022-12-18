Президентка Європарламенту закликала надати Україні більше зброї

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола закликала надати додаткову фінансову та військову підтримку Україні проти російської агресії.

Про це пише Bild, повідомляє "Європейська правда".

"Ця війна має бути терміново припинена. І Україна повинна виграти цю війну. Це означає більше зброї для України, більше фінансової та гуманітарної допомоги, більше практичної солідарності та більше санкцій проти Росії", - сказала Метсола.

Вона додала, що "пишається підтримкою, яку ми пропонуємо Україні з початку цієї невиправданої війни" на рівні ЄС.

Водночас, за її словами, Євросоюз міг би "зробити більше" і тому вона вітає подальші санкції, які нещодавно були запроваджені проти Росії.

Нагадаємо, Рада ЄС у п’ятницю ухвалила рішення про введення санкцій проти ще 141 фізичної та 49 юридичних осіб у відповідь на ескалацію російської війни проти України.