Адміністрація Трампа у вівторок ввечері, 24 листопада, запропонує нові підвищення митних тарифів щодо Європейського Союзу, Китаю, Мексики, Японії та 12 інших торгівельних партнерів, що стане важливим кроком на шляху до відновлення глобальних мит президента, які Верховний суд США скасував у лютому.

Про це пише Politico з посиланням на власні джерела, повідомляє "Європейська правда".

Торговий представник США Джеймісон Грір оголосить про нові пропозиції щодо митних тарифів у рамках доповіді про надлишкові виробничі потужності цих країн, повідомило джерело видання. Поки що доповідь перебуває на стадії доопрацювання, а результати будуть оголошені вже 24 листопада.

Джерела видання зазначають, що запропоновані нові мита відповідатимуть граничним ставкам, про які країни домовилися з адміністрацією Трампа протягом останнього року в обмін на торгівельні поступки та масштабні інвестиції в американські галузі. Наприклад, загальна ставка мита для Китаю не перевищуватиме 20%. А для ЄС вона залишатиметься нижчою за 15-відсотковий ліміт, про який Дональд Трамп домовився з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Шотландії у 2025 році.

Як і в разі інших нещодавніх підвищень мит, очікується, що тут теж буде низка винятків. Крім того, існуватиме можливість майбутнього зниження мит, якщо країни вживатимуть заходів для скорочення надлишкових виробничих потужностей. Однак сама лише загроза введення додаткових мит, ймовірно, розлютить іноземних союзників, які й без того незадоволені іншими елементами торгівельної політики Трампа, вважає видання.

Як і інші такі спроби Трампа після його поразки у Верховному суді, будь-які нові мита, які уряд запровадить на підставі цього розслідування, ймовірно, будуть оскаржені в суді. Мита, введені адміністрацією у зв’язку з примусовою працею, наразі розглядаються в Міжнародному торговому суді США.

Недавно Дональд Трамп заявив, що для припинення торгівельної війни між США та Канадою потрібно "ще багато роботи".

Перед цим Трамп взявся погрожувати Європейському Союзу митами або обмеженням торгівлі після пропозиції наділити Канаду статусом асоційованого члена блоку.