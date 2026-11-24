Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрінеться у понеділок із Папою Римським Левом XIV та прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні.

Про це повідомили Politico три джерела, обізнані з планами візиту, пише "Європейська правда".

За словами двох із них, візит до Ватикану, який стане першою приватною аудієнцією Мерца у Папи, буде присвячений питанням людської гідності, штучного інтелекту та зусиль щодо встановлення миру в Україні.

Мерц також планує зустрітися з кардиналом-державним секретарем П’єтро Пароліном.

Представник уряду Німеччини відмовився від коментарів, пославшись на те, що про поїздки канцлера оголошується у п’ятницю попереднього тижня.

Мерц, який є католиком, був присутній на інавгурації Лева у травні 2025 року, але не зустрічався з понтифіком наодинці.

За словами двох офіційних осіб, переговори Мерца з Мелоні, як очікується, стосуватимуться наступного довгострокового бюджету ЄС та мирних переговорів щодо України. Мелоні забезпечила Італії місце в майбутніх переговорах у складі європейської групи "E5" поряд із Німеччиною, Францією, Великою Британією та Польщею.

Раніше Мерц назвав помилкою те, що у 2008 році Україні відмовили у наданні Плану дій щодо членства в НАТО.

Крім того, коментуючи інцидент з падінням трьох російських ракет на території Польщі, він закликав РФ зупинити "ці небезпечні провокації".