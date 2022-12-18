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Президент Европарламента призвала предоставить Украине больше оружия

Воскресенье, 18 декабря 2022, 15:19

Президент Европейского парламента Роберта Метсола призвала предоставить дополнительную финансовую и военную поддержку Украине против российской агрессии.

Об этом пишет Bild, сообщает "Европейская правда".

"Эта война должна быть срочно прекращена. И Украина должна выиграть эту войну. Это означает больше оружия для Украины, больше финансовой и гуманитарной помощи, больше практической солидарности и больше санкций против России", - сказала Метсола.

Она добавила, что "гордится поддержкой, которую мы предлагаем Украине с начала этой неоправданной войны" на уровне ЕС.

В то же время, по ее словам, Евросоюз мог бы "сделать больше" и поэтому она приветствует дальнейшие санкции, которые недавно были введены против России.

Напомним, Совет ЕС в пятницу принял решение о введении санкций против еще 141 физического и 49 юридических лиц в ответ на эскалацию российской войны против Украины.

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Война с РФ Европарламент

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