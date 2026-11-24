Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль висловив шок у зв’язку зі заявою президента США Дональда Трампа про те, що він переконав гіганта з виробництва мікросхем Nvidia поновити на посаді відстороненого генерального директора Дженсена Хуанга.

Заяву німецького міністра наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

У понеділок компанія Nvidia несподівано ухвалила рішення повернути Хуанга на посаду – менш ніж через два тижні після того, як генеральний директор пішов у відставку на тлі низки скандалів.

Згодом Трамп заявив, що особисто втрутився в роботу ради директорів Nvidia, щоб повернути Хуанга на посаду.

"Чесно кажучи, це мене шокувало, бо, наскільки мені відомо, якщо згадати власний досвід, я ніколи не бачив і не помічав такого втручання з боку політиків у діяльність конкретної компанії", – сказав Вадефуль.

При цьому він додав, що сумнівається, "щодо того, чи є це дуже гарною моделлю для майбутнього".

"Але гаразд, це сталося у Сполучених Штатах Америки", – резюмував міністр.

Тим часом в Сенаті США вимагають проведення повного розслідування можливих правопорушень після того, як Трамп зізнався, що особисто втрутився в роботу ради директорів компанії Nvidia.