Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Туреччина заявила, що грецькі літаки намагались завадити її навчанням з НАТО

Неділя, 18 грудня 2022, 21:09

Грецькі літаки спробували перешкодити місії Туреччини і НАТО в Егейському морі, і турецькі військові літаки дали "необхідну відповідь".

Про це заявило Міністерство оборони Туреччини, пише "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

"Бойові та допоміжні літаки наших ВПС і літак AWACS, спрямований НАТО, виконали скоординовану з НАТО навчальну місію NEXUS ACE в міжнародному повітряному просторі Егейського моря з метою взаємної підготовки", - йдеться в заяві.

У міністерстві заявили, що грецькі літаки "намагалися перешкодити" місії НАТО NEXUS ACE, але навчання були "успішно завершені" після відповідних дій турецьких літаків.

У серпні Міністерство оборони Туреччини заявило, що грецькі винищувачі заблокували радари турецьких F-16 під час супроводу тренувального польоту.

Двоє союзників по НАТО постійно конфліктують через взаємні претензії на повітряний простір і територіальні води в Егейському і Середземному морях.

Нагадаємо, Туреччина попередила Грецію, що ракета може влучити в грецьку столицю, якщо "ви не будете зберігати спокій", ще більше посиливши свою риторику проти Афін.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Туреччина Греція

Статті

Шантаж ціною України: як сварка Польщі та Угорщини з ЄС могла коштувати Києву 18 млрд євро

Рішення про мінімальний податок стало ключовим у "драмі" та блокаді на саміті ЄС, яка ледь не коштувала Україні 18 млрд євро...
17 грудня 2022 — Янош Алленбах-Амман, EURACTIV, Сергій Сидоренко, ЄвроПравда

Крах уряду, що обіцяв Міг-29: що означає для України політична криза у Словаччині

Наскільки ймовірним є розворот Словаччини від дружньої Україні держави до євроскептика, що просуватиме тези про компроміс з Кремлем?
16 грудня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Як у Туреччині будують "русский мир" та чим це загрожує партнеру України

Просування російської державної ідеології у Туреччині суттєво посилилося. І якщо не вживати заходів у відповідь, це може стати значною проблемою.
16 грудня 2022 — Євгенія Габер, для Європейської правди