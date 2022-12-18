Туреччина заявила, що грецькі літаки намагались завадити її навчанням з НАТО

Грецькі літаки спробували перешкодити місії Туреччини і НАТО в Егейському морі, і турецькі військові літаки дали "необхідну відповідь".

Про це заявило Міністерство оборони Туреччини, пише "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

"Бойові та допоміжні літаки наших ВПС і літак AWACS, спрямований НАТО, виконали скоординовану з НАТО навчальну місію NEXUS ACE в міжнародному повітряному просторі Егейського моря з метою взаємної підготовки", - йдеться в заяві.

У міністерстві заявили, що грецькі літаки "намагалися перешкодити" місії НАТО NEXUS ACE, але навчання були "успішно завершені" після відповідних дій турецьких літаків.

У серпні Міністерство оборони Туреччини заявило, що грецькі винищувачі заблокували радари турецьких F-16 під час супроводу тренувального польоту.

Двоє союзників по НАТО постійно конфліктують через взаємні претензії на повітряний простір і територіальні води в Егейському і Середземному морях.

Нагадаємо, Туреччина попередила Грецію, що ракета може влучити в грецьку столицю, якщо "ви не будете зберігати спокій", ще більше посиливши свою риторику проти Афін.