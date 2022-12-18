Турция заявила, что греческие самолеты пытались помешать ее учениям с НАТО

Греческие самолеты попытались помешать миссии Турции и НАТО в Эгейском море, и турецкие военные самолеты дали "необходимый ответ".

Об этом заявило Министерство обороны Турции, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

"Боевые и вспомогательные самолеты наших ВВС и самолет AWACS, направленный НАТО, выполнили скоординированную с НАТО учебную миссию NEXUS ACE в международном воздушном пространстве Эгейского моря в целях взаимной подготовки", - говорится в заявлении.

В министерстве заявили, что греческие самолеты "пытались помешать" миссии НАТО NEXUS ACE, но учения были "успешно завершены" после ответных действий турецких самолетов.

В августе Министерство обороны Турции заявило, что греческие истребители заблокировали радары турецких F-16 во время сопровождения тренировочного полета.

Двое союзников по НАТО постоянно конфликтуют из-за взаимных претензий на воздушное пространство и территориальные воды в Эгейском и Средиземном морях.

Напомним, Турция предупредила Грецию, что ракета может попасть в греческую столицу, если "вы не будете сохранять спокойствие", еще больше усилив свою риторику против Афин.