Турция заявила, что греческие самолеты пытались помешать ее учениям с НАТО
Греческие самолеты попытались помешать миссии Турции и НАТО в Эгейском море, и турецкие военные самолеты дали "необходимый ответ".
Об этом заявило Министерство обороны Турции, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.
"Боевые и вспомогательные самолеты наших ВВС и самолет AWACS, направленный НАТО, выполнили скоординированную с НАТО учебную миссию NEXUS ACE в международном воздушном пространстве Эгейского моря в целях взаимной подготовки", - говорится в заявлении.
В министерстве заявили, что греческие самолеты "пытались помешать" миссии НАТО NEXUS ACE, но учения были "успешно завершены" после ответных действий турецких самолетов.
В августе Министерство обороны Турции заявило, что греческие истребители заблокировали радары турецких F-16 во время сопровождения тренировочного полета.
Двое союзников по НАТО постоянно конфликтуют из-за взаимных претензий на воздушное пространство и территориальные воды в Эгейском и Средиземном морях.
Напомним, Турция предупредила Грецию, что ракета может попасть в греческую столицу, если "вы не будете сохранять спокойствие", еще больше усилив свою риторику против Афин.