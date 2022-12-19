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Польща надала військової допомоги Україні щонайменше на $2 млрд – ЗМІ

Понеділок, 19 грудня 2022, 14:36

Польська підтримка українців та України з початку повномасштабного вторгнення Росії може сягати $9 мільярдів (40 мільярдів злотих), з них майже $2 мільярда – військова допомога.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє польське видання Rzeczpospolita.

За найскромнішими підрахунками видання, $3,6 млрд (15,9 млрд злотих) – державна допомога. Приватна допомога тільки в перші три місяці після початку повномасштабної війни може сягати $2,2 млрд (9-10 млрд. злотих). На сьогодні ця сума зросла ще на кілька мільярдів. 

Військова допомога становить щонайменше $1,9 млрд (8,5 млрд злотих).

Нагадаємо, Нідерланди вже надали Україні військової допомоги майже на 1 млрд євро. 

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