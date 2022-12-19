Польша предоставила военной помощи Украине минимум на $2 млрд - СМИ

Польская поддержка украинцев и Украины с начала полномасштабного вторжения России может достигать $9 млрд (40 млрд злотых), из них почти $2 миллиарда - военная помощь.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает польское издание Rzeczpospolita.

По самым скромным подсчетам издания, $3,6 млрд (15,9 млрд злотых) - государственная помощь. Частная помощь только в первые три месяца после начала полномасштабной войны может достигать $2,2 млрд (9-10 млрд злотых). На сегодня эта сумма выросла еще на несколько миллиардов.

Военная помощь составляет не менее $1,9 млрд (8,5 млрд злотых).

Напомним, Нидерланды уже предоставили Украине военной помощи почти на 1 млрд евро.