Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Сербия назначила пророссийского политика новым руководителем разведки

Пятница, 2 декабря 2022, 08:05

Правительство Сербии в четверг назначило пророссийского политика новым руководителем разведывательного агентства.

Об этом сообщило агентство АР, пишет "Европейская правда".

Александр Вулин, который в предыдущем правительстве занимал должность министра внутренних дел Сербии, а до этого был министром обороны, станет директором Агентства безопасности и информирования, разведывательного агентства Сербии.

Оппозиция внесла в парламент Сербии проект санкции против России

В качестве министра внутренних дел Сербии Вулин посетил Москву в августе, совершив редкий визит европейского государственного чиновника в страну-агрессора, что подчеркнуло отказ Белграда присоединиться к западным санкциям против России в связи с ее войной в Украине.

Тогда Вулин сказал министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что "Сербия - единственное государство в Европе, которое не вводило санкции и не участвовало в антироссийской истерии".

Вулин считается "человеком Москвы" в сербском руководстве. Это назначение возмутило прозападную оппозицию Сербии и рассматривается как очередной отказ от призывов Запада к Сербии согласовать свою внешнюю политику с ЕС, если она действительно хочет вступить в этот блок.

В прошлые годы Вулин расширил сотрудничество генштабов России и Сербии, которые даже наработали план совместной военной операции против Косово.

А еще он первый сербский политик, который в статусе министра обороны в декабре 2020 года официально провозгласил концепцию "сербского мира", которая стала своеобразным римейком старой идеи "Великой Сербии". Она схожа с "русским миром" - "защитим всех сербов, где бы они ни жили".

В октябре Вулин заявлял, что Сербии стоит как можно скорее признать, что она "не хочет" быть в ЕС и что ей "там не место".


Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Сербия Россия Война с РФ

Статьи

Почта 155-го калибра: как взрыв в посольстве Украины должен изменить политику Испании

Мадрид долгое время отказывается передавать 155-е орудия, о которых просит Киев, для сопротивления российской агрессии. Теперь это может измениться в сторону поддержки Украины...
1 декабря 2022 — Юрий Онищенко, Сергей Сидоренко, Европейская правда

Партия Байдена идет на омоложение: чего ждать от новых лидеров Палаты представителей

Демократы провели смену поколений, сменив лидеров Палаты представителей. Что это значит и на что стоит обратить внимание Украине? (укр.)
1 декабря 2022 — Дмитрий Шеренговский, для Европейской правды

Словакия в шаге от реванша: сменится ли курс Братиславы на пророссийский

Уже вскоре к Венгрии, которая критикует военную помощь Украине и блокирует санкции против РФ, может присоединиться еще одна страна – Словакия.
30 ноября 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда