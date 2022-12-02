Сербия назначила пророссийского политика новым руководителем разведки

Правительство Сербии в четверг назначило пророссийского политика новым руководителем разведывательного агентства.

Об этом сообщило агентство АР, пишет "Европейская правда".

Александр Вулин, который в предыдущем правительстве занимал должность министра внутренних дел Сербии, а до этого был министром обороны, станет директором Агентства безопасности и информирования, разведывательного агентства Сербии.

В качестве министра внутренних дел Сербии Вулин посетил Москву в августе, совершив редкий визит европейского государственного чиновника в страну-агрессора, что подчеркнуло отказ Белграда присоединиться к западным санкциям против России в связи с ее войной в Украине.

Тогда Вулин сказал министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что "Сербия - единственное государство в Европе, которое не вводило санкции и не участвовало в антироссийской истерии".

Вулин считается "человеком Москвы" в сербском руководстве. Это назначение возмутило прозападную оппозицию Сербии и рассматривается как очередной отказ от призывов Запада к Сербии согласовать свою внешнюю политику с ЕС, если она действительно хочет вступить в этот блок.

В прошлые годы Вулин расширил сотрудничество генштабов России и Сербии, которые даже наработали план совместной военной операции против Косово.

А еще он первый сербский политик, который в статусе министра обороны в декабре 2020 года официально провозгласил концепцию "сербского мира", которая стала своеобразным римейком старой идеи "Великой Сербии". Она схожа с "русским миром" - "защитим всех сербов, где бы они ни жили".

В октябре Вулин заявлял, что Сербии стоит как можно скорее признать, что она "не хочет" быть в ЕС и что ей "там не место".



