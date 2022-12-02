Міністр оборони Литви: РФ замінила мобілізованими відправлених на війну калінінградських військових

Військова загроза для Литви, що походить від мілітаризованої Калінінградської області, залишається, але зараз вона не така висока, тому що Росія воює з Україною.

Про це сказав в інтерв'ю Delfi міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, передає "Європейська правда".

Міністр розповів, що відправлені на війну в Україну російські військові з Калінінградської області не повернулися в анклав. Однак туди прибули мобілізовані.

"Ви знаєте, загроза нікуди не зникла. Може, рівень загрози змінюється, але вона нікуди не зникла. Ми бачили, що свого часу контингент у Калінінградській області зменшився, оскільки вивели частину озброєних частин, або, як там говорилося, батальйонних тактичних груп, створили ці групи і відправили в Україну. Вони не повернулися. Але заповнили мобілізованими. Можливо, частину техніки відправили, але не суттєву частину. Тобто ми бачимо, що Калінінградська область як такий непотоплюваний авіаносець Росії в цьому регіоні - він залишається. Він має свої можливості, має тактичне ядерне озброєння, тут же, поруч із Литвою. Іноді ним погрожують і Литві", - сказав Анушаускас.

Ці загрози є, але вони наразі не такі суттєві, оскільки Росія кидає всі свої сили на війну в Україні, зазначив міністр.

Говорячи про ймовірне поширення війни, міністр оборони Литви вважає, що Європі слід готуватися до найгірших сценаріїв.

"Я думаю, завжди потрібно готуватися до найгірших сценаріїв. Тому що, якщо не готуватися, то найгірший сценарій дійсно здійсниться. До речі, не тільки військові західних країн, а й політики кажуть, що Балтійські країни мали рацію: "Ми тепер до них прислухаємося". Але тоді ми хочемо, щоб дійсно прислухалися, наприклад, щодо допомоги Україні, щодо важкого озброєння", - сказав міністр.

Як повідомлялося, командувач Збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис сказав, що Литві у нинішніх реаліях потрібно посилювати свою обороноздатність і робити це якнайшвидше.