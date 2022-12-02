Министр обороны Литвы: РФ заменила мобилизованными отправленных на войну калининградских военных

Военная угроза для Литвы, исходящая от милитаризованной Калининградской области, остается, но сейчас она не так высока, потому что Россия воюет с Украиной.

Об этом сказал в интервью Delfi министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает "Европейская правда".

Министр рассказал, что отправленные на войну в Украину российские военные из Калининградской области не вернулись в анклав. Однако туда прибыли мобилизованные.

"Вы знаете, угроза никуда не исчезла. Может, уровень угрозы меняется, но она никуда не исчезла. Мы видели, что в свое время контингент в Калининградской области уменьшился, поскольку вывели часть вооруженных частей, или, как там говорилось, батальонных тактических групп, создали эти группы и отправили в Украину. Они не вернулись. Но заполнили мобилизованными. Возможно, часть техники отправили, но не существенную часть. То есть мы видим, что Калининградская область как такой непотопляемый авианосец России в этом регионе - он остается. Он имеет свои возможности, имеет тактическое ядерное вооружение, здесь же, рядом с Литвой. Иногда им угрожают и Литве", - сказал Анушаускас.

Эти угрозы есть, но они пока не такие существенные, поскольку Россия бросает все свои силы на войну в Украине, отметил министр.

Говоря о вероятном распространении войны, министр обороны Литвы считает, что Европе следует готовиться к худшим сценариям.

"Я думаю, всегда нужно готовиться к худшим сценариям. Потому что, если не готовиться, то худший сценарий действительно осуществится. Кстати, не только военные западных стран, но и политики говорят, что Балтийские страны были правы: "Мы теперь к ним прислушиваемся". Но тогда мы хотим, чтобы действительно прислушались, например, относительно помощи Украине, относительно тяжелого вооружения", - сказал министр.

Как сообщалось, командующий Вооруженных сил Литвы Вальдемарас Рупшис сказал, что Литве в нынешних реалиях нужно усиливать свою обороноспособность и делать это как можно быстрее.